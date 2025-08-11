Усі розділи
Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцПонеділок, 11 серпня 2025, 20:08
Трамп під час брифінгу двічі обмовився, заявивши, що летить до Росії на зустріч з Путіним
Ілюстративне фото: Getty Images

Під час брифінгу президент США Дональд Трамп, говорячи про заплановані переговори з главою Кремля Володимиром Путіним в Алясці, двічі помилково сказав, що "збирається до Росії".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Спершу Трамп помилився, коли говорив про ситуацію у Вашингтоні: "Це трагічна надзвичайна ситуація, і мені соромно перебувати тут. Ви знаєте, я збираюся зустрітися з Путіним. У п'ятницю я лечу до Росії".

Потім в ході брифінгу американський президент вдруге помилково заявив про свою нібито поїздку до Росії.

"Ми їдемо до Росії. Це буде важлива подія", – сказав Трамп.

Водночас згодом він сказав, що це "прояв поваги що президент РФ приїздить у нашу країну, а не ми їдемо до нього чи у третю країну".

Нагадаємо:

  • В ході цього брифінгу Трамп сказав, що очікує, що його зустріч з Путіним буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.
  • Він також висловив невдоволення аргументами президента України Володимира Зеленського про те, що для обмінів територіями у межах потенційної мирної домовленості необхідні були б зміни до Конституції.

Трамп
Трамп під час брифінгу двічі обмовився, заявивши, що "летить до Росії" на зустріч з Путіним
