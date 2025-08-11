Трамп під час брифінгу двічі обмовився, заявивши, що "летить до Росії" на зустріч з Путіним

Під час брифінгу президент США Дональд Трамп, говорячи про заплановані переговори з главою Кремля Володимиром Путіним в Алясці, двічі помилково сказав, що "збирається до Росії".

Деталі: Спершу Трамп помилився, коли говорив про ситуацію у Вашингтоні: "Це трагічна надзвичайна ситуація, і мені соромно перебувати тут. Ви знаєте, я збираюся зустрітися з Путіним. У п'ятницю я лечу до Росії".

Trump: "It's embarrassing for me to be up here. I'm gonna see Putin. I'm going to Russia on Friday." pic.twitter.com/ODiE44iXWM — Aaron Rupar (@atrupar) August 11, 2025

Потім в ході брифінгу американський президент вдруге помилково заявив про свою нібито поїздку до Росії.

"Ми їдемо до Росії. Це буде важлива подія", – сказав Трамп.

for the second time this briefing, Trump claims he's "going to Russia" on Friday (he's actually going to Alaska, which is in the United States) pic.twitter.com/jcbGXGwjCx — Aaron Rupar (@atrupar) August 11, 2025

Водночас згодом він сказав, що це "прояв поваги що президент РФ приїздить у нашу країну, а не ми їдемо до нього чи у третю країну".

