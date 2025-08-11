Все разделы
Трамп во время брифинга дважды оговорился, заявив, что "летит в Россию" на встречу с Путиным

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПонедельник, 11 августа 2025, 20:08
Трамп во время брифинга дважды оговорился, заявив, что летит в Россию на встречу с Путиным
Иллюстративное фото: Getty Images

Во время брифинга президент США Дональд Трамп, говоря о запланированных переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске, дважды ошибочно сказал, что "собирается в Россию".

Источник: "Европейская правда"

Детали: Сначала Трамп ошибся, когда говорил о ситуации в Вашингтоне: "Это трагическая чрезвычайная ситуация, и мне стыдно находиться здесь. Вы знаете, я собираюсь встретиться с Путиным. В пятницу я лечу в Россию".

Затем в ходе брифинга американский президент во второй раз ошибочно заявил о своей якобы поездке в Россию.

"Мы едем в Россию. Это будет важное событие", – сказал Трамп.

В то же время позже он сказал, что это "проявление уважения к тому, что президент РФ приезжает в нашу страну, а не мы едем к нему или в третью страну".

Напомним:

  • В ходе этого брифинга Трамп сказал, что ожидает, что его встреча с Путиным будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.
  • Он также выразил недовольство аргументами президента Украины Владимира Зеленского о том, что для обмена территориями в рамках потенциального мирного соглашения необходимы были бы изменения в Конституцию.

