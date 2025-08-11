Трамп во время брифинга дважды оговорился, заявив, что "летит в Россию" на встречу с Путиным

Во время брифинга президент США Дональд Трамп, говоря о запланированных переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске, дважды ошибочно сказал, что "собирается в Россию".

Детали: Сначала Трамп ошибся, когда говорил о ситуации в Вашингтоне: "Это трагическая чрезвычайная ситуация, и мне стыдно находиться здесь. Вы знаете, я собираюсь встретиться с Путиным. В пятницу я лечу в Россию".

Trump: "It's embarrassing for me to be up here. I'm gonna see Putin. I'm going to Russia on Friday." pic.twitter.com/ODiE44iXWM — Aaron Rupar (@atrupar) August 11, 2025

Затем в ходе брифинга американский президент во второй раз ошибочно заявил о своей якобы поездке в Россию.

"Мы едем в Россию. Это будет важное событие", – сказал Трамп.

for the second time this briefing, Trump claims he's "going to Russia" on Friday (he's actually going to Alaska, which is in the United States) pic.twitter.com/jcbGXGwjCx — Aaron Rupar (@atrupar) August 11, 2025

В то же время позже он сказал, что это "проявление уважения к тому, что президент РФ приезжает в нашу страну, а не мы едем к нему или в третью страну".

