Каллас: Ми навіть не повинні обговорювати поступки Росії до повного припинення вогню

Висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас після завершення засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу заявила 11 серпня, що до моменту, поки Росія не погодиться на повне припинення вогню, під час мирних переговорів не може йтися про жодні поступки Кремлю.

Джерело: "Європейській правді" з посиланням на заяву Каллас

Деталі: Під час мирних перемовин, жодних поступок Росії не може бути зроблено, доки вона не погодиться на повне припинення вогню, переконана Каллас.

"Поки Росія не погодилася на повне та безумовне припинення вогню, ми навіть не повинні обговорювати будь-які поступки. Це ніколи не працювало з Росією в минулому і не спрацює з Путіним сьогодні", – йдеться у заяві високої представниці ЄС.

За її словами, під час перемовин "важлива послідовність кроків. Спершу – безумовне припинення вогню з ефективною системою моніторингу та непорушними гарантіями безпеки".

"З боку ЄС Україна має нашу повну підтримку щодо потреб на полі бою. Крім того, ми працюватимемо над 19-м пакетом санкцій. І нарешті, підтримка ЄС для бюджетних потреб України та переговори про приєднання України до Європейського Союзу також триватимуть – обидва аспекти є необхідними для майбутнього України після завершення війни і для стабільності європейського континенту", – наголосила Кая Каллас.

