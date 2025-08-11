Каллас: Мы даже не должны обсуждать уступки России до полного прекращения огня

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас после завершения заседания министров иностранных дел Европейского Союза заявила 11 августа, что до момента, пока Россия не согласится на полное прекращение огня, во время мирных переговоров не может быть речи о каких-либо уступках Кремлю.

Источник: "Европейской правде" со ссылкой на заявление Каллас

Детали: Во время мирных переговоров, никаких уступок России не может быть сделано, пока она не согласится на полное прекращение огня, убеждена Каллас.

"Пока Россия не согласилась на полное и безусловное прекращение огня, мы даже не должны обсуждать любые уступки. Это никогда не работало с Россией в прошлом и не сработает с Путиным сегодня", – говорится в заявлении высокой представительницы ЕС.

По ее словам, во время переговоров "важна последовательность шагов. Сначала – безусловное прекращение огня с эффективной системой мониторинга и незыблемыми гарантиями безопасности".

"Со стороны ЕС Украина имеет нашу полную поддержку относительно потребностей на поле боя. Кроме того, мы будем работать над 19-м пакетом санкций. И наконец, поддержка ЕС для бюджетных потребностей Украины и переговоры о присоединении Украины к Европейскому Союзу также будут продолжаться – оба аспекта необходимы для будущего Украины после завершения войны и для стабильности европейского континента", – подчеркнула Кая Каллас.

