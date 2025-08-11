Усі розділи
РФ переміщує війська, щоб розпочати нові наступальні операції – Зеленський

Тетяна ОлійникПонеділок, 11 серпня 2025, 21:08
РФ переміщує війська, щоб розпочати нові наступальні операції – Зеленський
Володимир Зеленський. Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський увечері 11 серпня заявив, що в української розвідки немає даних про те, що війська РФ отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації, вони навпаки планують наступальні операції.

Джерело: звернення Зеленського 11 серпня

Деталі: Глава держави у понеділок заслухав доповідь розвідки й військового командування про те, на що розраховує лідер Кремля Володимир Путін і до чого реально готується.

Пряма мова: "Зокрема, це й приготування воєнні. Він точно не готується до припинення вогню та війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу і далі продовжувати діяти так, як і раніше, тиснути на Україну так, як і раніше.

Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації, поки що немає. Навпаки, вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції".

Деталі: Зеленський додав, що Україна продовжує інформувати партнерів про реальну ситуацію на полі бою, у дипломатії та в російському плануванні подальших дій.

розвідкаЗеленськийросійсько-українська війна
