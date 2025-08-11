РФ перемещает войска, чтобы начать новые наступательные операции – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 11 августа заявил, что у украинской разведки нет данных о том, что войска РФ получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации, они наоборот планируют наступательные операции.

Источник: обращение Зеленского 11 августа

Детали: Глава государства в понедельник заслушал доклад разведки и военного командования о том, на что рассчитывает лидер Кремля Владимир Путин и к чему реально готовится.

Прямая речь: "В частности, это и военные приготовления. Он точно не готовится к прекращению огня и войны. Путин настроен только на то, чтобы представить встречу с Америкой как свою личную победу и дальше продолжать действовать так, как и раньше, давить на Украину так, как и раньше.

Нет ни одного признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации, пока нет. Наоборот, они перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции".

Детали: Зеленский добавил, что Украина продолжает информировать партнеров о реальной ситуации на поле боя, в дипломатии и в российском планировании дальнейших действий.