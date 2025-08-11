Сили оборони атакували пункт управління РФ: ліквідували комбрига
Понеділок, 11 серпня 2025, 21:20
Сили оборони України атакували пункт управління 85-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області, ліквідований командир.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Сили оборони України продовжують знищувати командні пункти окупаційних російських військ. Черговою ціллю став пункт управління 85-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.
За попередніми даними, в результаті удару високоточним засобом ураження ліквідовано командира бригади на позивний "Днєпр" та п’ять осіб оперативного складу".
Деталі: Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.