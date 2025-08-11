Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили оборони атакували пункт управління РФ: ліквідували комбрига

Тетяна ОлійникПонеділок, 11 серпня 2025, 21:20
Сили оборони атакували пункт управління РФ: ліквідували комбрига
Фото ілюстративне з Facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

Сили оборони України атакували пункт управління 85-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області, ліквідований командир.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Сили оборони України продовжують знищувати командні пункти окупаційних російських військ. Черговою ціллю став пункт управління 85-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Реклама:

За попередніми даними, в результаті удару високоточним засобом ураження ліквідовано командира бригади на позивний "Днєпр" та п’ять осіб оперативного складу".

Деталі: Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

Генштаббойові діїросійсько-українська війнавтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоТрамп під час брифінгу двічі обмовився, заявивши, що "летить до Росії" на зустріч з Путіним
Трамп заявив, що Зеленський не братиме участі у його зустрічі з Путіним на Алясці
відеоНа Закарпатті затримали 19 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон
Азербайджан та Вірменія оприлюднили повний текст мирної угоди
ЄС витратить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
Алієв виділив Україні $2 млн на тлі ударів РФ по газовій інфраструктурі Азербайджану
Усі новини...
Генштаб
На фронті 137 зіткнень з ворогом, з них 42 на Покровському напрямку – Генштаб
Генштаб: На фронті вже 112 зіткнень, майже третина – на Покровському напрямку
ЗСУ знищили командний пункт батальйону РФ біля Олешок
Останні новини
22:11
Одна хвороба "зʼїдає" внутрішні органи, а інша – обличчя й мозок. Як це – жити з невиліковними хворобами
22:05
У Запоріжжі вийшли на маршрути 10 автобусів, наданих ЄС
21:55
Україна здобула срібло та бронзу у підводному плаванні на Всесвітніх іграх-2025
21:50
Каллас: У ЄС працюють над новими санкціями проти Росії
21:43
Другий найбільший банк Росії фіксує різке падіння прибутків
21:40
Потерпілій не було й 14 років: на Житомирщині засудили чоловіка, який неодноразово ґвалтував сусідку
21:27
Трамп радився з Орбаном щодо війни РФ проти України і назвав його "дуже розумною людиною"
21:23
фотоМіноборони визначило підрозділи та посади операторів БПС у межах "Контракту 18-24"
21:20
Сили оборони атакували пункт управління РФ: ліквідували комбрига
21:20
МОЗ змінило маршрут отримання медпослуг для звільнених з полону цивільних та військових
Усі новини...
Реклама:
Реклама: