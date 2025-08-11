Все разделы
Силы обороны атаковали пункт управления РФ: ликвидировали комбрига

Татьяна ОлейникПонедельник, 11 августа 2025, 21:20
Силы обороны атаковали пункт управления РФ: ликвидировали комбрига
Фото иллюстративное с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины атаковали пункт управления 85-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области, ликвидирован командир.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Силы обороны Украины продолжают уничтожать командные пункты оккупационных российских войск. Очередной целью стал пункт управления 85-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

По предварительным данным, в результате удара высокоточным средством поражения ликвидирован командир бригады по позывному "Днепр" и пять человек оперативного состава".

Детали: Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.

