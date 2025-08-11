Силы обороны атаковали пункт управления РФ: ликвидировали комбрига
Понедельник, 11 августа 2025, 21:20
Силы обороны Украины атаковали пункт управления 85-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области, ликвидирован командир.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Силы обороны Украины продолжают уничтожать командные пункты оккупационных российских войск. Очередной целью стал пункт управления 85-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.
По предварительным данным, в результате удара высокоточным средством поражения ликвидирован командир бригады по позывному "Днепр" и пять человек оперативного состава".
Детали: Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.