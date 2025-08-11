Міноборони визначило підрозділи та посади операторів БПС у межах "Контракту 18-24"
Понеділок, 11 серпня 2025, 21:23
Міністерство оборони затвердило перелік підрозділів та штатних посад для операторів безпілотних систем у межах програми "Контракт 18-24".
Джерело: Міноборони
Деталі: За даними відомства, для вибору доступні 46 підрозділів ЗСУ, серед яких – 414-та окрема бригада ударних безпілотних систем "Птахи Мадяра" та 20-й окремий полк БПС "К-2".
У межах проєкту передбачено 32 штатні посади, пов’язані з експлуатацією безпілотних систем. Серед них:
- оператор FPV-дронів;
- оператор інженерних наземних роботизованих комплексів;
- оператор БПЛА літакового типу бойового та спеціального призначення.
Повний перелік підрозділів і можливість подати заявку доступні на офіційному сайті проєкту – 18-24.army.gov.ua.
Нагадаємо:
- 30 липня міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що уряд запускає новий напрямок програми "Контракт 18–24", який стосується операторів дронів. Вони служитимуть у Збройних силах, Нацгвардії та Держприкордонслужбі.