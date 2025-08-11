Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міноборони визначило підрозділи та посади операторів БПС у межах "Контракту 18-24"

Анастасія ПроцПонеділок, 11 серпня 2025, 21:23
Міноборони визначило підрозділи та посади операторів БПС у межах Контракту 18-24
фото: Міноборони

Міністерство оборони затвердило перелік підрозділів та штатних посад для операторів безпілотних систем у межах програми "Контракт 18-24".

Джерело: Міноборони

Деталі: За даними відомства, для вибору доступні 46 підрозділів ЗСУ, серед яких – 414-та окрема бригада ударних безпілотних систем "Птахи Мадяра" та 20-й окремий полк БПС "К-2".

Реклама:
 
фото: Міноборони

У межах проєкту передбачено 32 штатні посади, пов’язані з експлуатацією безпілотних систем. Серед них:

  • оператор FPV-дронів;
  • оператор інженерних наземних роботизованих комплексів;
  • оператор БПЛА літакового типу бойового та спеціального призначення.

Повний перелік підрозділів і можливість подати заявку доступні на офіційному сайті проєкту – 18-24.army.gov.ua.

Нагадаємо: 

РЕКЛАМА:
  • 30 липня міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що уряд запускає новий напрямок програми "Контракт 18–24", який стосується операторів дронів. Вони служитимуть у Збройних силах, Нацгвардії та Держприкордонслужбі.

Міноборонибезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоТрамп під час брифінгу двічі обмовився, заявивши, що "летить до Росії" на зустріч з Путіним
Трамп заявив, що Зеленський не братиме участі у його зустрічі з Путіним на Алясці
відеоНа Закарпатті затримали 19 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон
Азербайджан та Вірменія оприлюднили повний текст мирної угоди
ЄС витратить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
Алієв виділив Україні $2 млн на тлі ударів РФ по газовій інфраструктурі Азербайджану
Усі новини...
Міноборони
Міноборони представило нового речника з фронтовим досвідом
У Міноборони пояснили, коли чоловіків із бронюванням чи відстрочкою можуть відправити на ВЛК
Річниця Армія+. П'ять прикладів, як застосунок турбується про військових
Останні новини
22:11
Одна хвороба "зʼїдає" внутрішні органи, а інша – обличчя й мозок. Як це – жити з невиліковними хворобами
22:05
У Запоріжжі вийшли на маршрути 10 автобусів, наданих ЄС
21:55
Україна здобула срібло та бронзу у підводному плаванні на Всесвітніх іграх-2025
21:50
Каллас: У ЄС працюють над новими санкціями проти Росії
21:43
Другий найбільший банк Росії фіксує різке падіння прибутків
21:40
Потерпілій не було й 14 років: на Житомирщині засудили чоловіка, який неодноразово ґвалтував сусідку
21:27
Трамп радився з Орбаном щодо війни РФ проти України і назвав його "дуже розумною людиною"
21:23
фотоМіноборони визначило підрозділи та посади операторів БПС у межах "Контракту 18-24"
21:20
Сили оборони атакували пункт управління РФ: ліквідували комбрига
21:20
МОЗ змінило маршрут отримання медпослуг для звільнених з полону цивільних та військових
Усі новини...
Реклама:
Реклама: