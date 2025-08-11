Все разделы
Минобороны определило подразделения и должности операторов БПС в рамках "Контракта 18-24"

Анастасия ПроцПонедельник, 11 августа 2025, 21:23
Минобороны определило подразделения и должности операторов БПС в рамках Контракта 18-24
фото: Минобороны

Министерство обороны утвердило перечень подразделений и штатных должностей для операторов беспилотных систем в рамках программы "Контракт 18-24".

Источник: Минобороны

Детали: По данным ведомства, для выбора доступны 46 подразделений ВСУ, среди которых – 414-я отдельная бригада ударных беспилотных систем "Птицы Мадяра" и 20-й отдельный полк БПС "К-2".

фото: Минобороны

В рамках проекта предусмотрено 32 штатные должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем. Среди них:

  • оператор FPV-дронов;
  • оператор инженерных наземных роботизированных комплексов;
  • оператор БПЛА самолетного типа боевого и специального назначения.

Полный перечень подразделений и возможность подать заявку доступны на официальном сайте проекта – 18-24.army.gov.ua.

Напомним:

  • 30 июля министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что правительство запускает новое направление программы "Контракт 18–24", которое касается операторов дронов. Они будут служить в Вооруженных силах, Нацгвардии и Госпогранслужбе.

Минобороныбеспилотники
