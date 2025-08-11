Минобороны определило подразделения и должности операторов БПС в рамках "Контракта 18-24"
Понедельник, 11 августа 2025, 21:23
Министерство обороны утвердило перечень подразделений и штатных должностей для операторов беспилотных систем в рамках программы "Контракт 18-24".
Источник: Минобороны
Детали: По данным ведомства, для выбора доступны 46 подразделений ВСУ, среди которых – 414-я отдельная бригада ударных беспилотных систем "Птицы Мадяра" и 20-й отдельный полк БПС "К-2".
В рамках проекта предусмотрено 32 штатные должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем. Среди них:
- оператор FPV-дронов;
- оператор инженерных наземных роботизированных комплексов;
- оператор БПЛА самолетного типа боевого и специального назначения.
Полный перечень подразделений и возможность подать заявку доступны на официальном сайте проекта – 18-24.army.gov.ua.
- 30 июля министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что правительство запускает новое направление программы "Контракт 18–24", которое касается операторов дронов. Они будут служить в Вооруженных силах, Нацгвардии и Госпогранслужбе.