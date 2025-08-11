Трамп радився з Орбаном щодо війни РФ проти України і назвав його "дуже розумною людиною"

Президент США Дональд Трамп розповів, що консультувався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо російсько-української війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на американського президента на брифінгу в Білому домі

Деталі: Трамп назвав Орбана "дуже розумною людиною, яку хтось любить, а хтось ні".

Він розповів, що поставив угорському прем’єру питання, чи може Україна перемогти Росію.

"Він подивився на мене, ніби кажучи: "Яке дурне питання". Він сказав: "Росія – величезна країна, і вони завоювали свою країну і завоювали своє життя через війни. Вони воюють. Це те, чим вони займаються". Він сказав: "Китай переможе вас торгівлею. Росія переможе вас війною". Це було дуже цікаво", – сказав Трамп.

В ході цього брифінгу Трамп також двічі обмовився, коли говорив про заплановані на Алясці переговори з господарем Кремля Владіміром Путіним, сказавши, що "збирається до Росії".

Крім того, Трамп сказав, що очікує, що його зустріч з Путіним буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.

Він також висловив невдоволення аргументами президента України Володимира Зеленського про те, що для обмінів територіями у межах потенційної мирної домовленості необхідні були б зміни до Конституції.