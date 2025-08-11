Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп радився з Орбаном щодо війни РФ проти України і назвав його "дуже розумною людиною"

Ірина Кутєлєва, Тетяна ОлійникПонеділок, 11 серпня 2025, 21:27
Трамп радився з Орбаном щодо війни РФ проти України і назвав його дуже розумною людиною
Орбан і Трамп. фото: Mark Wilson/Getty Images)

Президент США Дональд Трамп розповів, що консультувався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо російсько-української війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на американського президента на брифінгу в Білому домі

Деталі: Трамп назвав Орбана "дуже розумною людиною, яку хтось любить, а хтось ні".

Реклама:

Він розповів, що поставив угорському прем’єру питання, чи може Україна перемогти Росію.

"Він подивився на мене, ніби кажучи: "Яке дурне питання". Він сказав: "Росія – величезна країна, і вони завоювали свою країну і завоювали своє життя через війни. Вони воюють. Це те, чим вони займаються". Він сказав: "Китай переможе вас торгівлею. Росія переможе вас війною". Це було дуже цікаво", – сказав Трамп.

В ході цього брифінгу Трамп також двічі обмовився, коли говорив про заплановані на Алясці переговори з господарем Кремля Владіміром Путіним, сказавши, що "збирається до Росії".

РЕКЛАМА:

Крім того, Трамп сказав, що очікує, що його зустріч з Путіним буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.

Він також висловив невдоволення аргументами президента України Володимира Зеленського про те, що для обмінів територіями у межах потенційної мирної домовленості необхідні були б зміни до Конституції.

ТрампОрбанСШАУгорщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоТрамп під час брифінгу двічі обмовився, заявивши, що "летить до Росії" на зустріч з Путіним
Трамп заявив, що Зеленський не братиме участі у його зустрічі з Путіним на Алясці
відеоНа Закарпатті затримали 19 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон
Азербайджан та Вірменія оприлюднили повний текст мирної угоди
ЄС витратить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
Алієв виділив Україні $2 млн на тлі ударів РФ по газовій інфраструктурі Азербайджану
Усі новини...
Трамп
Трамп під час брифінгу двічі обмовився, заявивши, що "летить до Росії" на зустріч з Путіним
Президент США поділився очікуваннями від зустрічі з Путіним
Трамп не задоволений потребою змінювати Конституцію України для обміну територіями
Останні новини
22:11
Одна хвороба "зʼїдає" внутрішні органи, а інша – обличчя й мозок. Як це – жити з невиліковними хворобами
22:05
У Запоріжжі вийшли на маршрути 10 автобусів, наданих ЄС
21:55
Україна здобула срібло та бронзу у підводному плаванні на Всесвітніх іграх-2025
21:50
Каллас: У ЄС працюють над новими санкціями проти Росії
21:43
Другий найбільший банк Росії фіксує різке падіння прибутків
21:40
Потерпілій не було й 14 років: на Житомирщині засудили чоловіка, який неодноразово ґвалтував сусідку
21:27
Трамп радився з Орбаном щодо війни РФ проти України і назвав його "дуже розумною людиною"
21:23
фотоМіноборони визначило підрозділи та посади операторів БПС у межах "Контракту 18-24"
21:20
Сили оборони атакували пункт управління РФ: ліквідували комбрига
21:20
МОЗ змінило маршрут отримання медпослуг для звільнених з полону цивільних та військових
Усі новини...
Реклама:
Реклама: