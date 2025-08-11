Трамп советовался с Орбаном по поводу войны РФ против Украины и назвал его "очень умным человеком"

Президент США Дональд Трамп рассказал, что консультировался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по поводу российско-украинской войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на американского президента на брифинге в Белом доме

Детали: Трамп назвал Орбана "очень умным человеком, которого кто-то любит, а кто-то нет".

Он рассказал, что задал венгерскому премьеру вопрос, может ли Украина победить Россию.

"Он посмотрел на меня, как бы говоря: "Какой глупый вопрос". Он сказал: "Россия – огромная страна, и они побеждают в жизни, воюя. Они воюют. Это то, чем они занимаются". Он сказал: "Китай победит вас торговлей. Россия победит вас войной". Это было очень интересно", – сказал Трамп.

В ходе этого брифинга Трамп также дважды оговорился, когда говорил о запланированных на Аляске переговорах с хозяином Кремля Владимиром Путиным, сказав, что "собирается в Россию".

Кроме того, Трамп сказал, что ожидает, что его встреча с Путиным будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.

Он также выразил недовольство аргументами президента Украины Владимира Зеленского о том, что для обмена территориями в рамках потенциального мирного соглашения необходимы были бы изменения в Конституцию.