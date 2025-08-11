Трамп відклав тарифи для Китаю ще на 90 днів

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє підіймати тарифи на китайські товари упродовж наступних 90 днів.

Джерело: CNBC із посиланням на представника Білого дому

Деталі: Трамп підписав указ за кілька годин до того, як мала закінчитися дія його мораторію на мита.

Якби термін не був продовжений, мита США на китайські товари повернулися б до рівня квітня, коли тарифна війна між найбільшими торговими державами світу була на піку, – повідомляє CNBC.

Таке рішення Трампа повʼязують з результатами останнього раунду переговорів між США та Китаєм у Стокгольмі наприкінці липня.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що може запровадити додаткові тарифи не лише проти Індії, а й проти інших країн, які купують російську нафту, зокрема проти Китаю.