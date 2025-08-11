Трамп отложил тарифы для Китая еще на 90 дней

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий повышать тарифы на китайские товары в течение следующих 90 дней.

Источник: CNBC со ссылкой на представителя Белого дома

Детали: Трамп подписал указ за несколько часов до того, как должно было истечь действие его моратория на пошлины.

Если бы срок не был продлен, пошлины США на китайские товары вернулись бы к уровню апреля, когда тарифная война между крупнейшими торговыми державами мира была на пике, – сообщает CNBC.

Такое решение Трампа связывают с результатами последнего раунда переговоров между США и Китаем в Стокгольме в конце июля.

Напомним, ранее Трамп заявил, что может ввести дополнительные тарифы не только против Индии, но и против других стран, которые покупают российскую нефть, в частности против Китая.