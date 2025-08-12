Усі розділи
Дрони атакували завод у російському Ставрополі – соцмережі

Ольга Глущенко Вівторок, 12 серпня 2025, 04:24
фото: supernova_plus

За даними російських пабліків, дрони атакували завод АТ "Монокристал" у Ставрополі на півдні РФ.

Джерело: російський Тelegram-канал Astra, інші пабліки

Деталі: У ніч проти 12 серпня у соцмережах публікували відео вибухів і задимлення у російському Ставрополі.

Перед цим губернатор Ставропольського краю повідомив про загрозу атаки БпЛА.

Проаналізувавши відео, канал Astra зазначив, що "дрони атакували підприємство хімічної промисловості, одного з основних виробників сапфіру для оптоелектронної промисловості АТ "Монокристал".

Дослівно Astra: "На кадрах очевидців видно дим. Згідно з аналізом, фото зроблені біля ресторану "Ростікс" на проспекті Кулакова в Ставрополі.

На цьому ж проспекті знаходиться "Монокристал". Дим на фото зафіксовано безпосередньо над підприємством".

Довідково: На сайті заводу "Монокристал" заявляють, що підприємство є "глобальним лідером у виробництві сапфіру для індустрії світлодіодних випромінювачів та споживчої електроніки, а також металізаційних паст для сонячної енергетики".

