Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дроны атаковали завод в российском Ставрополе – соцсети

Ольга ГлущенкоВторник, 12 августа 2025, 04:24
Дроны атаковали завод в российском Ставрополе – соцсети
фото: supernova_plus

По данным российских пабликов, дроны атаковали завод АО "Монокристалл" в Ставрополе на юге РФ.

Источник: российский Telegram-канал Astra, другие паблики

Детали: В ночь на 12 августа в соцсетях публиковали видео взрывов и задымления в российском Ставрополе.

Реклама:

Перед этим губернатор Ставропольского края сообщил об угрозе атаки БпЛА.

Проанализировав видео, канал Astra отметил, что "дроны атаковали предприятие химической промышленности, одного из основных производителей сапфира для оптоэлектронной промышленности АО "Монокристалл".

Дословно Astra: "На кадрах очевидцев виден дым. Согласно анализу, фото сделаны возле ресторана "Ростикс" на проспекте Кулакова в Ставрополе.

РЕКЛАМА:

На этом же проспекте находится "Монокристалл". Дым на фото зафиксирован непосредственно над предприятием".

Справка: На сайте завода "Монокристалл" заявляют, что предприятие является "глобальным лидером в производстве синтетического сапфира для индустрии светодиодных излучателей и потребительской электроники, а также металлизационных паст для солнечной энергетики".

Синтетический сапфир используется в оптических системах, защитных элементах датчиков и лазеров, включая военные приборы. Также он применяется в компонентах аэрокосмической, приборостроительной и других высокотехнологичных отраслей, включая военную сферу.

Росcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
дополненоDeepState: российские войска продвигаются в сторону трассы Доброполье – Краматорск
Трамп советовался с Орбаном по поводу войны РФ против Украины и назвал его "очень умным человеком"
видеоТрамп во время брифинга дважды оговорился, заявив, что "летит в Россию" на встречу с Путиным
видеоВ Закарпатье задержали 19 мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу
Азербайджан и Армения обнародовали полный текст мирного соглашения
ЕС потратит €1,5 млрд доходов от замороженных активов РФ на выплаты по кредитам Украины
Все новости...
Росcия
Саратовский НПЗ в России остановил прием нефти после атаки БпЛА – Bloomberg
Еврокомиссия призывает США не идти на односторонние уступки России
Близкий соратник Путина уговаривал его прекратить войну в Украине и начать переговоры – NYT
Последние новости
04:24
фото, видеоДроны атаковали завод в российском Ставрополе – соцсети
03:52
Из приграничных громад Сумщины за неделю эвакуировали почти 100 человек
03:02
В Киеве и ряде областей объявляли воздушнаю тревогу из-за угрозы баллистики
02:48
В США произошел взрыв на коксохимическом заводе: погиб человек, 10 пострадавших
01:56
Путин не хочет мира, и встреча на Аляске этого не изменит – эксперт ISW
01:56
футбол"Пафос" – "Динамо": где смотреть ответный матч квалификации Лиги чемпионов
01:16
Саратовский НПЗ в России остановил прием нефти после атаки БпЛА – Bloomberg
00:22
Германия готовится к экстремальной жаре с температурой около 40 градусов
00:12
Генштаб о продвижении россиян вблизи Доброполья: Выделены дополнительные силы против диверсантов
23:58
Генштаб: Силы обороны зачистили от оккупантов Степное и Новоконстантиновку в Сумской области
Все новости...
Реклама:
Реклама: