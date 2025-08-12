Дроны атаковали завод в российском Ставрополе – соцсети

По данным российских пабликов, дроны атаковали завод АО "Монокристалл" в Ставрополе на юге РФ.

Источник: российский Telegram-канал Astra, другие паблики

Детали: В ночь на 12 августа в соцсетях публиковали видео взрывов и задымления в российском Ставрополе.

Реклама:

Перед этим губернатор Ставропольского края сообщил об угрозе атаки БпЛА.

Проанализировав видео, канал Astra отметил, что "дроны атаковали предприятие химической промышленности, одного из основных производителей сапфира для оптоэлектронной промышленности АО "Монокристалл".

Дословно Astra: "На кадрах очевидцев виден дым. Согласно анализу, фото сделаны возле ресторана "Ростикс" на проспекте Кулакова в Ставрополе.

РЕКЛАМА:

На этом же проспекте находится "Монокристалл". Дым на фото зафиксирован непосредственно над предприятием".

Справка: На сайте завода "Монокристалл" заявляют, что предприятие является "глобальным лидером в производстве синтетического сапфира для индустрии светодиодных излучателей и потребительской электроники, а также металлизационных паст для солнечной энергетики".

Синтетический сапфир используется в оптических системах, защитных элементах датчиков и лазеров, включая военные приборы. Также он применяется в компонентах аэрокосмической, приборостроительной и других высокотехнологичных отраслей, включая военную сферу.