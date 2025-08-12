Усі розділи
Китай у відповідь відклав тарифи для США на 90 днів

Ольга Глущенко Вівторок, 12 серпня 2025, 06:36
Китай у відповідь відклав тарифи для США на 90 днів
ілюстративне фото: Unsplash

У відповідь на дії президента США Дональда Трампа влада Китаю продовжила ще на 90 днів відтермінування додаткового митного тарифу у розмірі 24% на американський імпорт.

Джерело: Міністерство торгівлі КНР, "Укріфнорм"

Дослівно із заяви Мінторгівлі КНР: "Починаючи з 12 серпня 2025 року дія 24% тарифу на американські товари буде призупинена ще на 90 днів. При цьому решта 10% тарифу на ці товари продовжить стягуватися".

Деталі: Крім того, Пекін пообіцяв вжити необхідних кроків для призупинення або скасування нетарифних контрзаходів щодо Сполучених Штатів (внесення американських компаній до "чорних списків" та обмеження експорту до США рідкісноземельних елементів – ред.) відповідно до досягнутих 10-11 травня у Женеві домовленостей.

Що передувало: Трамп підписав указ, який забороняє підіймати тарифи на китайські товари упродовж наступних 90 днів.

