Китай в ответ отложил тарифы для США на 90 дней

В ответ на действия президента США Дональда Трампа власти Китая продлили еще на 90 дней отсрочку дополнительного таможенного тарифа в размере 24% на американский импорт.

Источник: Министерство торговли КНР, "Укрифнорм"

Дословно из заявления Минторговли КНР: "Начиная с 12 августа 2025 года действие 24% тарифа на американские товары будет приостановлено еще на 90 дней. При этом остальные 10% тарифа на эти товары продолжат взиматься".

Детали: Кроме того, Пекин пообещал принять необходимые меры для приостановления или отмены нетарифных контрмер в отношении Соединенных Штатов (включение американских компаний в "черные списки" и ограничение экспорта в США редкоземельных элементов – ред.) в соответствии с достигнутыми 10-11 мая в Женеве договоренностями.

Что предшествовало: Трамп подписал указ, запрещающий повышать тарифы на китайские товары в течение следующих 90 дней.