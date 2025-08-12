Росія за добу втратила ще 980 солдатів у своїй загарбницькій війні
Вівторок, 12 серпня 2025, 07:28
Сили оборони за минулу добу знешкодили ще 980 російських загарбників та понад 250 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 065 220 (+980) осіб,
- танків – 11 098 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 23 119 (+5) од,
- артилерійських систем – 31 406 (+26) од,
- РСЗВ – 1 464 (+2) од,
- засобів ППО – 1205 (+1) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50 753 (+107) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 58 219 (+106) од,
- спеціальної техніки – 3 937 (+1) од.
Дані уточнюються.