Росія за добу втратила ще 980 солдатів у своїй загарбницькій війні

Ірина БалачукВівторок, 12 серпня 2025, 07:28
Росія за добу втратила ще 980 солдатів у своїй загарбницькій війні
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу знешкодили ще 980 російських загарбників та понад 250 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 065 220 (+980) осіб,
  • танків – 11 098 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 23 119 (+5) од,
  • артилерійських систем – 31 406 (+26) од,
  • РСЗВ – 1 464 (+2) од,
  • засобів ППО – 1205 (+1) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50 753 (+107) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 58 219 (+106) од,
  • спеціальної техніки – 3 937 (+1) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
