Россия за сутки потеряла еще 980 солдат в своей захватнической войне

Ирина БалачукВторник, 12 августа 2025, 07:28
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за прошедшие сутки обезвредили еще 980 российских захватчиков и более 250 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 065 220 (+980) человек,
  • танков – 11 098 (+5) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 119 (+5) ед.,
  • артиллерийских систем – 31 406 (+26) ед.,
  • РСЗО – 1 464 (+2) ед.,
  • средств ПВО – 1205 (+1) ед.,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 50 753 (+107) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 58 219 (+106) ед.,
  • специальной техники – 3 937 (+1) ед.

Данные уточняются.

