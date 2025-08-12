Россия за сутки потеряла еще 980 солдат в своей захватнической войне
Вторник, 12 августа 2025, 07:28
Силы обороны за прошедшие сутки обезвредили еще 980 российских захватчиков и более 250 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.08.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 065 220 (+980) человек,
- танков – 11 098 (+5) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 119 (+5) ед.,
- артиллерийских систем – 31 406 (+26) ед.,
- РСЗО – 1 464 (+2) ед.,
- средств ПВО – 1205 (+1) ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 50 753 (+107) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 58 219 (+106) ед.,
- специальной техники – 3 937 (+1) ед.
Данные уточняются.