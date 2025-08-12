Росіяни обстріляли два райони на Дніпропетровщині: постраждала жінка
Вівторок, 12 серпня 2025, 07:47
Одна людина постраждала та пошкоджені житлові будинки і заклад культури внаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника області: "До пізнього вечора та вранці агресор бив по Нікопольщині артилерією і FPV-дронами. Цілив по самому Нікополю та Мирівській громаді. Постраждала 55-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджені дві багатоповерхівки і лінія електропередач".
Реклама:
Деталі: Синельниківський район росіяни атакували безпілотниками. У Межівську громаді загорілася будівля, яка не експлуатувалася, та пошкоджено заклад культури.