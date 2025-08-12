Все разделы
Россияне обстреляли два района в Днепропетровской области: пострадала женщина

Ирина БалачукВторник, 12 августа 2025, 07:47
Россияне обстреляли два района в Днепропетровской области: пострадала женщина
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Один человек пострадал и повреждены жилые дома и учреждение культуры в результате российских обстрелов Днепропетровской области.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "До позднего вечера и утром агрессор бил по Никопольскому району артиллерией и FPV-дронами. Целился по самому Никополю и Мировской общине. Пострадала 55-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены две многоэтажки и линия электропередач".

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: Синельниковский район россияне атаковали беспилотниками. В Межевской общине загорелось здание, которое не эксплуатировалось, и повреждено учреждение культуры.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Днепропетровская областьобстрел
