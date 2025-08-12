Лідери ЄС ухвалили заяву на підтримку України перед зустріччю Трампа і Путіна, Орбан її не підписав

Очільники 26 держав-членів Європейського Союзу напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та глави Кремля Володимира Путіна на Алясці затвердили спільну заяву на підтримку України, єдиним, хто відмовився підписати документ, став прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на текст заяви лідерів Євросоюзу, затверджений пізно ввечері 11 серпня

Дослівно з документа: "Ми, лідери Європейського Союзу, вітаємо зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення війни Росії проти України та досягнення справедливого і тривалого миру та безпеки для України".

Деталі: Лідери ЄС наголосили, що "міжнародні кордони не повинні змінюватися силою", "народ України повинен мати свободу самостійно вирішувати своє майбутнє", а "шлях до миру в Україні не може визначатися без України".

Також вони підкреслили, що "змістовні переговори можуть відбутися лише за умов припинення вогню або зменшення бойових дій".

"Європейський Союз, у координації зі США та іншими близькими за позицією партнерами, продовжить надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні… (та)… продовжить підтримувати та запроваджувати обмежувальні заходи проти Російської Федерації", – йдеться в документі.

Також зазначається, що ЄС та держави-члени готові додатково робити внесок у гарантії безпеки для України.

"Європейський Союз підкреслює невід’ємне право України обирати власну долю та продовжить підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС", – заявили лідери Євросоюзу.

Наприкінці документа вказано, що "Угорщина не приєдналася до цієї заяви".

Пряма мова одного з топ-посадовців ЄС: "Заява лідерів Євросоюзу щодо України, була узгоджена в понеділок увечері главами держав та урядів країн-членів ЄС, за винятком Угорщини, яка не приєдналася до цього документу".

Передісторія: