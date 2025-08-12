Лидеры ЕС приняли заявление в поддержку Украины перед встречей Трампа и Путина, Орбан его не подписал

Главы 26 государств-членов Европейского Союза накануне встречи президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина на Аляске утвердили совместное заявление в поддержку Украины, единственным, кто отказался подписать документ, стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на текст заявления лидеров Евросоюза, утвержденный поздно вечером 11 августа

Дословно из документа: "Мы, лидеры Европейского Союза, приветствуем усилия президента Трампа, направленные на прекращение войны России против Украины и достижение справедливого и прочного мира и безопасности для Украины".

Детали: Лидеры ЕС подчеркнули, что "международные границы не должны изменяться силой", "народ Украины должен иметь свободу самостоятельно решать свое будущее", а "путь к миру в Украине не может определяться без Украины".

Также они подчеркнули, что "содержательные переговоры могут состояться только при условии прекращения огня или уменьшения боевых действий".

"Европейский Союз, в координации с США и другими близкими по позиции партнерами, продолжит оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине… (и)… продолжит поддерживать и вводить ограничительные меры против Российской Федерации", – говорится в документе.

Также отмечается, что ЕС и государства-члены готовы дополнительно вносить вклад в гарантии безопасности для Украины.

"Европейский Союз подчеркивает неотъемлемое право Украины выбирать свою судьбу и продолжит поддерживать Украину на ее пути к членству в ЕС", – заявили лидеры Евросоюза.

В конце документа указано, что "Венгрия не присоединилась к этому заявлению".

Прямая речь одного из топ-чиновников ЕС: "Заявление лидеров Евросоюза по Украине было согласовано в понедельник вечером главами государств и правительств стран-членов ЕС, за исключением Венгрии, которая не присоединилась к этому документу".

Предыстория: