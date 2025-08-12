NYT: Іноземні добровольці загинули від удару РФ по навчальному табору біля Кропивницького

Щонайменше 12 іноземних добровольців у лавах ЗСУ з США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн загинули в результаті удару росіян по їдальні в навчальному таборі поблизу Кропивницького Кіровоградської області 21 липня.

Джерело: The New York Times

Деталі: За даними видання, ракетний обстріл навчального центру відбувся, коли новобранці сідали за обідні столи.

Неназваний американський новобранець з Флориди повідомив виданню, що вибух був "найгучнішим, який він коли-небудь чув". За його словами, після вибуху він бачив щонайменше 15 загиблих солдатів та понад 100 поранених.

Також, за даними військових, внаслідок удару зайнявся склад боєприпасів, що спричинило ще більше вибухів під час надання допомоги пораненим.

Речник міжнародного легіону української військової розвідки Володимир Камінський не розкрив кількість жертв під час удару, однак зазначив, що розслідування удару триває.

Двоє іноземних солдатів, які проходили навчання на цій базі, розповіли, що перед ударом минулого місяця в таборі панувало невдоволення через недостатній рівень безпеки.

Командувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що військові на навчальних майданчиках "повинні негайно реагувати на тривоги щодо повітряної тривоги та ворожі безпілотники". Він додав, що військові перенесуть навчання в захищені підземні місця "наскільки це можливо".

The New York Times нагадує, шо іноземні добровольці вже гинули під час ракетного удару РФ по навчальному центру у Яворові у 2022 році. Минулого року в Полтаві внаслідок ракетного обстрілу загинуло понад 50 курсантів і солдатів, багато отримали поранення. 29 липня внаслідок удару по навчальній академії загинуло троє новобранців, а 18 отримали поранення.

Нагадаємо: 21 липня Повітряні сили інформували про швидкісну ціль на Кропивницький. Пізніше начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович коротко написав, що "на місце вибуху в Кропивницькому районі виїхали усі відповідні служби". ЗСУ про наслідки не повідомляли.