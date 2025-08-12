Все разделы
NYT: Иностранные добровольцы погибли от удара РФ по учебному лагерю возле Кропивницкого

Станислав ПогориловВторник, 12 августа 2025, 09:32
NYT: Иностранные добровольцы погибли от удара РФ по учебному лагерю возле Кропивницкого
фото: Генштаб ВСУ

По меньшей мере 12 иностранных добровольцев в рядах ВСУ из США, Колумбии, Тайваня, Дании и других стран погибли в результате удара россиян по столовой в учебном лагере возле Кропивницкого Кировоградской области 21 июля.

Источник: The New York Times

Детали: По данным издания, ракетный обстрел учебного центра произошел, когда новобранцы садились за обеденные столы.

Неназванный американский новобранец из Флориды сообщил изданию, что взрыв был "самым громким, который он когда-либо слышал". По его словам, после взрыва он видел не менее 15 погибших солдат и более 100 раненых.

Также, по данным военных, в результате удара загорелся склад боеприпасов, что привело к еще большему количеству взрывов во время оказания помощи раненым.

Представитель международного легиона украинской военной разведки Владимир Каминский не раскрыл количество жертв во время удара, однако отметил, что расследование удара продолжается.

Двое иностранных солдат, проходивших обучение на этой базе, рассказали, что перед ударом в прошлом месяце в лагере царило недовольство из-за недостаточного уровня безопасности.

Командующий ВСУ Александр Сырский заявил, что военные на учебных площадках "должны немедленно реагировать на тревоги по воздушной тревоге и вражеские беспилотники". Он добавил, что военные перенесут обучение в защищенные подземные места "насколько это возможно".

The New York Times напоминает, что иностранные добровольцы уже погибали во время ракетного удара РФ по учебному центру в Яворове в 2022 году. В прошлом году в Полтаве в результате ракетного обстрела погибло более 50 курсантов и солдат, многие получили ранения. 29 июля в результате удара по учебной академии погибли трое новобранцев, а 18 получили ранения.

Напомним: 21 июля Воздушные силы информировали о скоростной цели на Кропивницкий. Позже начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович кратко написал, что "на место взрыва в Кропивницком районе выехали все соответствующие службы". ВСУ о последствиях не сообщали.

российско-украинская войнаВооруженные силыжертвы
