На фоні дедлайнів Трампа для Путіна зросла кількість українців, які бачать у США союзника

Наприкінці липня та на початку серпня зросла кількість українців, які вважають, що США лишаються надійним союзником України, повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 23 липня – 4 серпня

Дослівно соціологи: "За результатами останнього опитування 42% сприймали США надійним союзником, а 38% вважали, що США тиснуть на Україну для неприйнятного миру".

Реклама:

Деталі: У травні-червні 32% вважали США надійним союзником і 58% – так не вважали.

Інфографіка КМІС

"Скоріше за все, принципова зміна у сприйнятті політики США пов’язана із більш справедливими заявами з боку президента США протягом липня щодо війни та шляхів її завершення. Проте події після 6 серпня і планування зустрічі Д. Трампа і В. Путіна, скоріше за все, уже зараз істотно впливають на сприйняття українцями політики США", – йдеться в повідомленні КМІС.

Соціологи зазначають, що ставлення українців до Європи не змінилось – більшість опитаних (63%) продовжують вважати, що Європа лишається надійним союзником, який хоче прийнятного для України завершення війни. Не вважають так – 27%.

РЕКЛАМА:

Повідомляється, що у всіх регіонах більшість вважають, що Європа лишається надійним союзником, хоча впевненість у цьому трохи знижується із Заходу на Схід – з 70% до 55%. Водночас щодо політики США у всіх регіонах думки розділилися і є досить багато і тих, хто вважає США надійним союзником, і тих, хто так не вважає.

Інфографіка КМІС

Дослідження тривало з 23 липня по 4 серпня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1022 респондентів у віці від 18 років, які на момент опитування проживали на території України, яку контролює урядом України.

До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролює влада України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1022 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. При цьому для уникнення впливу ефекту відповідей половині респондентів ставили запитання про Європу, половині респондентів – про США. Таким чином, на запитання про політику Європи відповідали 494 респонденти, на запитання про політику США – 528 респондентів, що дає похибку не більше 5,8%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи вважають, що отримані результати все одно дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Передісторія: