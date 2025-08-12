На фоне дедлайнов Трампа для Путина возросло количество украинцев, которые видят в США союзника

В конце июля и начале августа возросло количество украинцев, которые считают, что США остаются надежным союзником Украины, сообщает Киевский международный институт социологии.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 23 июля – 4 августа

Дословно социологи: "По результатам последнего опроса 42% воспринимали США надежным союзником, а 38% считали, что США давят на Украину для неприемлемого мира".

Детали: В мае-июне 32% считали США надежным союзником и 58% – так не считали.

ИНФОГРАФИКА КМИС

"Скорее всего, принципиальное изменение в восприятии политики США связано с более справедливыми заявлениями со стороны президента США в течение июля о войне и путях ее завершения. Однако события после 6 августа и планирование встречи Д. Трампа и В. Путина, скорее всего, уже сейчас существенно влияют на восприятие украинцами политики США", – говорится в сообщении КМИС.

Социологи отмечают, что отношение украинцев к Европе не изменилось – большинство опрошенных (63%) продолжают считать, что Европа остается надежным союзником, который хочет приемлемого для Украины завершения войны. Не считают так – 27%.

Сообщается, что во всех регионах большинство считают, что Европа остается надежным союзником, хотя уверенность в этом немного снижается с Запада на Восток – с 70% до 55%. В то же время, в отношении политики США во всех регионах мнения разделились и есть достаточно много как тех, кто считает США надежным союзником, так и тех, кто так не считает.

ИНФОГРАФИКА КМИС

Исследование проходило с 23 июля по 4 августа. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1022 респондента в возрасте от 18 лет, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины.

В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 1022 респондента (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%. При этом во избежание влияния эффекта ответов половине респондентов задавали вопросы о Европе, половине респондентов – о США. Таким образом, на вопрос о политике Европы ответили 494 респондента, на вопрос о политике США – 528 респондентов, что дает погрешность не более 5,8%.

В условиях войны, помимо указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи считают, что полученные результаты все равно позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

