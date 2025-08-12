Окупанти скинули ФАБи на Білозерське – 2 людей убили та ще 7 поранили

Дві людини загинули та ще сім, в тому числі дитина, дістали поранення внаслідок російських ударів по місту Білозерське Донецької області.

Джерело: Донецька обласна прокуратура в Telegram

Дослівно прокуратура: "11 серпня о 22:55 окупаційні війська здійснили атаку на Білозерське. Під ударами "ФАБ-250" з УМПК опинився житловий квартал, де у своїх оселях перебували цивільні. Чоловік 43 років та 34-річна жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинули".

фото прокуратури

Деталі: Серед поранених троє чоловіків, троє жінок та 16-річний юнак. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, струс головного мозку, осколкові поранення, різані рани, забої, контузію.

фото прокуратури

Російські "ФАБи" пошкодили 8 багатоквартирних будинків та 6 автомобілів.