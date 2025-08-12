Оккупанты сбросили ФАбы на Белозерское – 2 людей убили и еще 7 ранили

Два человека погибли и еще семь, в том числе ребенок, получили ранения в результате российских ударов по городу Белозерское Донецкой области.

Источник: Донецкая областная прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "11 августа в 22:55 оккупационные войска осуществили атаку на Белозерское. Под ударами "ФАБ-250" из УМПК оказался жилой квартал, где в своих домах находились гражданские. Мужчина 43 лет и 34-летняя женщина от полученных телесных повреждений погибли".

Реклама:

ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Детали: Среди раненых трое мужчин, три женщины и 16-летний юноша. У пострадавших диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, осколочные ранения, резаные раны, ушибы, контузия.

ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Российские "ФАБы" повредили 8 многоквартирных домов и 6 автомобилей.