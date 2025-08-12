Усі розділи
Європейські топ-парламентарі про саміт на Алясці: РФ не має отримати нагороду територіями за агресію

Станіслав ПогоріловВівторок, 12 серпня 2025, 12:32
фото: getty images

Голови парламентських комітетів у закордонних справах низки європейських держав та Європарламенту виступили зі спільною заявою, у які зазначили, що будь-які домовленості на Алясці 15 серпня або пізніше не повинні винагороджувати Росію територіями. У заяві міститься заклик до лідерів вільного світу домогтися угоди про припинення вогню.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву

Дослівно: "Будь-яка угода, досягнута на переговорах в Алясці 15 серпня 2025 року або після цієї дати, має чітко підтверджувати суверенітет України, її територіальну цілісність, конституцію та принципи Статуту ООН. Вкрай важливо, щоб Росія не отримала винагороди за свою жорстоку та незаконну війну агресії проти України у вигляді територіальних здобутків".

Деталі: У заяві міститься заклик до лідерів вільного світу домогтися угоди про припинення вогню, "яка відповідатиме найкращим інтересам усіх людей, що цінують свободу, по всьому демократичному світу".

Очільники комітетів відзначають, що майбутнє України можуть визначати лише самі українці, дотримуючись фундаментального принципу: "Нічого про Україну без України".

"Європейські держави також повинні брати участь у переговорах, щоб мінімізувати ризики для європейської безпеки, які створює агресія Росії проти України", – наголосили керівники парламентських комітетів.

Вони додали, що Росія, ймовірно, намагатиметься використати переговори як привід, щоб уникнути безумовного припинення вогню та домогтися послаблення санкцій. 

У цьому зв’язку вони закликали продемонструвати єдність, рішучість і вірність універсальним правам, щоб результат будь-яких переговорів дійсно служив справі свободи.

Текст заяви підписали 27 керівників парламентських комітетів у закордонних справах, у тому числі з України, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Чехії, Молдови, Британії, Фінляндії, Люксембургу, Болгарії, Ісландії, Норвегії, Австрії, Бельгії, Швеції, Франції, Німеччини, Італії, Ірландії, Нідерландів, Данії. Поставив свій підпис і глава комітету у закордонних справах Європейського парламенту.

Що було раніше:

Читайте такожЗустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним

ЄСросійсько-українська війнаРосія
