Европейские топ-парламентарии о встрече на Аляске: РФ не должна получить награду территориями за агрессию

Главы парламентских комитетов по иностранным делам ряда европейских государств и Европарламента выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что любые договоренности на Аляске 15 августа или позже не должны вознаграждать Россию территориями. В заявлении содержится призыв к лидерам свободного мира добиться соглашения о прекращении огня.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление

Дословно: "Любое соглашение, достигнутое на переговорах в Аляске 15 августа 2025 года или после этой даты, должно четко подтверждать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, конституцию и принципы Устава ООН. Крайне важно, чтобы Россия не получила вознаграждения за свою жестокую и незаконную войну агрессии против Украины в виде территориальных завоеваний".

Детали: В заявлении содержится призыв к лидерам свободного мира добиться соглашения о прекращении огня, "которое будет отвечать наилучшим интересам всех людей, ценящих свободу, во всем демократическом мире".

Руководители комитетов отмечают, что будущее Украины могут определять только сами украинцы, следуя фундаментальному принципу: "Ничего об Украине без Украины".

"Европейские государства также должны участвовать в переговорах, чтобы минимизировать риски для европейской безопасности, которые создает агрессия России против Украины", – подчеркнули руководители парламентских комитетов.

Они добавили, что Россия, вероятно, будет пытаться использовать переговоры как повод, чтобы избежать безусловного прекращения огня и добиться ослабления санкций.

В связи с этим они призвали продемонстрировать единство, решимость и верность универсальным правам, чтобы результат любых переговоров действительно служил делу свободы.

Текст заявления подписали 27 руководителей парламентских комитетов по иностранным делам, в том числе из Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Чехии, Молдовы, Великобритании, Финляндии, Люксембурга, Болгарии, Исландии, Норвегии, Австрии, Бельгии, Швеции, Франции, Германии, Италии, Ирландии, Нидерландов, Дании. Свою подпись поставил и глава комитета по иностранным делам Европейского парламента.

Что предшествовало:

Главы 26 государств-членов Европейского Союза утвердили совместное заявление в поддержку Украины, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поставил подпись под документом.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что переговоры лидеров США и России в пятницу на Аляске должны привести к прекращению огня в Украине.

