Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Костянтинівці: загинули двоє людей

Анастасія ПроцВівторок, 12 серпня 2025, 15:08
Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Костянтинівці: загинули двоє людей
Ілюстративне фото: Getty Images

12 серпня російська авіація завдала удару по Костянтинівці керованою бомбою ФАБ-250, унаслідок чого загинули двоє цивільних.

Джерело: начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов

Пряма мова: "Внаслідок ворожого авіаудару керованою авіаційною бомбою ФАБ-250 загинули двоє мирних жителів".

Деталі: За його словами, люди загинули у власних будинках від поранень, несумісних із життям. 

Також вибухова хвиля та уламки пошкодили вісім приватних будинків, зафіксовані значні руйнування у місці влучання.

Місцева влада закликає жителів громади дотримуватися правил безпеки та, за можливості, евакуюватися до безпечних регіонів.

