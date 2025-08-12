Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Костянтинівці: загинули двоє людей

12 серпня російська авіація завдала удару по Костянтинівці керованою бомбою ФАБ-250, унаслідок чого загинули двоє цивільних.

Джерело: начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов

Пряма мова: "Внаслідок ворожого авіаудару керованою авіаційною бомбою ФАБ-250 загинули двоє мирних жителів".

Деталі: За його словами, люди загинули у власних будинках від поранень, несумісних із життям.

Також вибухова хвиля та уламки пошкодили вісім приватних будинків, зафіксовані значні руйнування у місці влучання.

Місцева влада закликає жителів громади дотримуватися правил безпеки та, за можливості, евакуюватися до безпечних регіонів.