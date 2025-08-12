Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по Константиновке: погибли два человека

Анастасия ПроцВторник, 12 августа 2025, 15:08
Россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по Константиновке: погибли два человека
Иллюстративное фото: Getty Images

12 августа российская авиация нанесла удар по Константиновке управляемой бомбой ФАБ-250, в результате чего погибли два мирных жителя.

Источник: начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов

Прямая речь: "В результате вражеского авиаудара управляемой авиационной бомбой ФАБ-250 погибли два мирных жителя".

Реклама:

Детали: По его словам, люди погибли в своих домах от ранений, несовместимых с жизнью.

Также взрывная волна и обломки повредили восемь частных домов, зафиксированы значительные разрушения в месте попадания.

Местные власти призывают жителей общины соблюдать правила безопасности и, по возможности, эвакуироваться в безопасные регионы.

Донецкая областьжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский поручил упростить пересечение границы для молодых украинцев до 22 лет
В Софии и по всей Болгарии проходят обыски по запросу НАБУ в деле о коррупционной покупке оружия
ОСУВ "Днипро" о картах с "прорывом россиян на Донбассе": пробралась небольшая группа из 5-10 человек
футболВторой самый дорогой украинец в истории: Забарный стал игроком французского ПСЖ
фото
Россияне ночью нанесли удар по учебному подразделению Сухопутных войск: 1 погибший и 23 пострадавших
Все новости...
Донецкая область
Оккупанты сбросили ФАбы на Белозерское – 2 людей убили и еще 7 ранили
DeepState: российские войска продвигаются в сторону трассы Доброполье – Краматорск
Россияне оккупировали Затишок в Донецкой области – DeepState
Последние новости
17:27
Вступление зимой и увеличение стипендий: Зеленский поручил Кабмину улучшить условия для абитуриентов
17:23
Для Украины разрабатывают дрон-носитель FPV, который летит на 200 километров
16:57
В Генштабе рассказали, что делают для остановки наступления РФ на Добропольском и Покровском направлениях
16:54
В Харькове возводят монумент-костру рядом с советским "вечным огнем". Горожане критикую
16:51
Забарный, Шевченко и Мудрик: самые дорогие трансферы украинских футболистов в истории
16:51
Зеленский о предстоящей встрече Путина и Трампа: "Ничего об Украине без нас они принять не могут"
16:48
Зеленский поручил упростить пересечение границы для молодых украинцев до 22 лет
16:46
BBC рассказало об условиях труда северокорейцев в РФ: по 18 часов в сутки под наблюдением спецслужб
16:44
фотоЧешский министр провел встречу с владельцем "Украинской правды" на фоне слухов о санкциях
16:34
В Софии и по всей Болгарии проходят обыски по запросу НАБУ в деле о коррупционной покупке оружия
Все новости...
Реклама:
Реклама: