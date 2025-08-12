Россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по Константиновке: погибли два человека

12 августа российская авиация нанесла удар по Константиновке управляемой бомбой ФАБ-250, в результате чего погибли два мирных жителя.

Источник: начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов

Прямая речь: "В результате вражеского авиаудара управляемой авиационной бомбой ФАБ-250 погибли два мирных жителя".

Реклама:

Детали: По его словам, люди погибли в своих домах от ранений, несовместимых с жизнью.

Также взрывная волна и обломки повредили восемь частных домов, зафиксированы значительные разрушения в месте попадания.

Местные власти призывают жителей общины соблюдать правила безопасности и, по возможности, эвакуироваться в безопасные регионы.