Россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по Константиновке: погибли два человека
Вторник, 12 августа 2025, 15:08
12 августа российская авиация нанесла удар по Константиновке управляемой бомбой ФАБ-250, в результате чего погибли два мирных жителя.
Источник: начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов
Прямая речь: "В результате вражеского авиаудара управляемой авиационной бомбой ФАБ-250 погибли два мирных жителя".
Детали: По его словам, люди погибли в своих домах от ранений, несовместимых с жизнью.
Также взрывная волна и обломки повредили восемь частных домов, зафиксированы значительные разрушения в месте попадания.
Местные власти призывают жителей общины соблюдать правила безопасности и, по возможности, эвакуироваться в безопасные регионы.