Рух опору ССО знищив радар окупантів у Криму

Валентина РоманенкоВівторок, 12 серпня 2025, 15:27
Рух опору ССО знищив радар окупантів у Криму
ілюстрація ССО

Сили спеціальних операцій знищили потужний радар у тимчасово окупованій автономній республіці Крим.

Джерело: пресслужба ССО ЗСУ

Деталі: Повідомляється, що в ніч з 9 на 10 серпня підрозділи Руху опору Сил спеціальних операцій знищили стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в н.п Абрикосівка, ТОТ АР Крим.

ТРЛК-10 "Скала-М" — це радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який включає як первинні, так і вторинні можливості детекції повітряних цілей. Він призначений для контролю повітряного руху у небі — зокрема, на маршрутах і в підходових зонах, що робить його важливим компонентом системи управління повітряним рухом. Радіус дії радару – до 350 км.

За словами спецпризначенців, знищення зазначеного радару суттєво послабить застосування противником авіації, яку окупанти використовують для ураження цивільної інфраструктури та мирних мешканців.

ССОКрим
