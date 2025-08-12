Рух опору ССО знищив радар окупантів у Криму

Сили спеціальних операцій знищили потужний радар у тимчасово окупованій автономній республіці Крим.

Джерело: пресслужба ССО ЗСУ

Деталі: Повідомляється, що в ніч з 9 на 10 серпня підрозділи Руху опору Сил спеціальних операцій знищили стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в н.п Абрикосівка, ТОТ АР Крим.

Реклама:

ТРЛК-10 "Скала-М" — це радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який включає як первинні, так і вторинні можливості детекції повітряних цілей. Він призначений для контролю повітряного руху у небі — зокрема, на маршрутах і в підходових зонах, що робить його важливим компонентом системи управління повітряним рухом. Радіус дії радару – до 350 км.

За словами спецпризначенців, знищення зазначеного радару суттєво послабить застосування противником авіації, яку окупанти використовують для ураження цивільної інфраструктури та мирних мешканців.