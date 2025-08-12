Движение сопротивления ССО уничтожило радар оккупантов в Крыму

Силы специальных операций уничтожили мощный радар во временно оккупированной Автономной Республике Крым.

Источник: пресс-служба ССО ВСУ

Детали: Сообщается, что в ночь с 9 на 10 августа подразделения Движения сопротивления Сил специальных операций уничтожили стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в н.п. Абрикосовка, ТОТ АР Крым.

ТРЛК-10 "Скала-М" — это советско-российский трассовый радиолокационный комплекс, который включает как первичные, так и вторичные возможности детекции воздушных целей. Он предназначен для контроля воздушного движения в небе — в частности, на маршрутах и в подходовых зонах, что делает его важным компонентом системы управления воздушным движением. Радиус действия радара — до 350 км.

По словам спецназовцев, уничтожение указанного радара существенно ослабит применение противником авиации, которую оккупанты используют для поражения гражданской инфраструктуры и мирных жителей.