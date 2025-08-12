Посол ЄС про призначення нового члена ВККС: Україна рухається вперед із реформами

12 серпня посол ЄС в Україні Катаріна Матернова прокоментувала рішення Вищої ради правосуддя призначити Ігоря Кушніра членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Матернової у соцмережі Х

Деталі: Глава представництва ЄС у Києві відзначила, що вітає призначення нового члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів Вищою радою правосуддя.

"Україна продовжує просувати судові реформи на шляху до ЄС. Ми з нетерпінням чекаємо на подальші кроки", – прокоментувала посол.

Вища рада правосуддя 12 серпня призначила Ігоря Кушніра на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Таким чином рада доукомплектувала склад ВККС, до якої загалом входять 16 членів.

Ігор Кушнір – суддя Верховного Суду у відставці. Вакансія, яку він закрив, з’явилась у березні 2024 року після звільнення Романа Ігнатова з комісії.

Варто зазначити: ЄС чекає від України продовження реформ, причому керівники Євросоюзу публічно наголошують, що є два визначальні напрямки: верховенство права та боротьба з корупцією.

