Посол ЕС о назначении нового члена ВККС: Украина движется вперед с реформами

12 августа посол ЕС в Украине Катарина Матернова прокомментировала решение Высшего совета правосудия назначить Игоря Кушнира членом Высшей квалификационной комиссии судей.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Матерновой в соцсети Х

Детали: Глава представительства ЕС в Киеве отметила, что приветствует назначение нового члена Высшей квалификационной комиссии судей Высшим советом правосудия.

"Украина продолжает продвигать судебные реформы на пути в ЕС. Мы с нетерпением ждем дальнейших шагов", – прокомментировала посол.

Высший совет правосудия 12 августа назначил Игоря Кушнира на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Таким образом, совет укомплектовал состав ВККС, в который в общей сложности входят 16 членов.

Игорь Кушнир – судья Верховного Суда в отставке. Вакансия, которую он закрыл, появилась в марте 2024 года после увольнения Романа Игнатова из комиссии.

Стоит отметить: ЕС ожидает от Украины продолжения реформ, причем руководители Евросоюза публично подчеркивают, что есть два определяющих направления: верховенство права и борьба с коррупцией.

