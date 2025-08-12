Усі розділи
В Болгарії проходять обшуки за запитом НАБУ в справі про корупційну купівлю зброї

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоВівторок, 12 серпня 2025, 16:34

У столиці Болгарії та по всій країні 12 серпня проходять обшуки на запит Національного антикорупційного бюро України в справі, пов’язаній з корупцією під час купівлі зброї.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BTA

Деталі: Наразі в рамках операції нікого не затримали, повідомив журналістам у вівторок в. о. генерального секретаря Міністерства внутрішніх справ Мірослав Рашков.

Раніше цього дня Верховна прокуратура касаційного суду заявила, що здійснює нагляд за обшуками та вилученням майна в будинках і офісах торговців зброєю по всій Болгарії на прохання Києва у зв'язку з розслідуванням корупції в Україні, пов'язаної з продажем зброї за завищеними цінами.

Рашков уточнив, що операція проводиться в декількох регіонах під контролем Національної служби розслідувань. Він додав, що обшуки проводяться за адресами в декількох містах.

В обшуках беруть участь численні слідчі Національної служби розслідувань, співробітники генерального управління МВС з боротьби з організованою злочинністю та генерального управління жандармерії, спеціальних операцій і протидії тероризму.

Нагадаємо: За даними УП, в середині липня НАБУ провело обшуки за місцем проживання ексзаступника голови ОП, який був куратором Офісу президента Зеленського над всією економікою країни, Ростислава Шурми у передмісті німецького Мюнхена.

НАБУобшукиБолгарія
