В Софии и по всей Болгарии проходят обыски по запросу НАБУ в деле о коррупционной покупке оружия

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоВторник, 12 августа 2025, 16:34

В столице Болгарии и по всей стране 12 августа проходят обыски по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины по делу, связанному с коррупцией при покупке оружия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BTA

Детали: На данный момент в рамках операции никто не задержан, сообщил журналистам во вторник и. о. генерального секретаря Министерства внутренних дел Мирослав Рашков.

Ранее в этот день Верховная прокуратура кассационного суда заявила, что осуществляет надзор за обысками и изъятием имущества в домах и офисах торговцев оружием по всей Болгарии по просьбе Киева в связи с расследованием коррупции в Украине, связанной с продажей оружия по завышенным ценам.

Рашков уточнил, что операция проводится в нескольких регионах под контролем Национальной службы расследований. Он добавил, что обыски проводятся по адресам в нескольких городах.

В обысках участвуют многочисленные следователи Национальной службы расследований, сотрудники генерального управления МВД по борьбе с организованной преступностью и генерального управления жандармерии, специальных операций и противодействия терроризму.

Напомним: По данным УП, в середине июля НАБУ провело обыски по месту жительства экс-заместителя председателя ОП, который был куратором Офиса президента Зеленского над всей экономикой страны, Ростислава Шурмы в пригороде немецкого Мюнхена.

