Зеленський доручив спростити перетин кордону для молодих українців до 22 років

Олександр ШумілінВівторок, 12 серпня 2025, 16:48
Зеленський доручив спростити перетин кордону для молодих українців до 22 років
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати можливість спростити перетин кордону для українців до 22 років.

Джерело: виступ Зеленського під час зустрічі з учасниками Українського молодіжного форуму, відео якого наводить телеканал "Ми-Україна"

Пряма мова: "Я доручив уряду разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців. На цей час є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років, щоб не було обмежень при перетині.

Я вважаю, що це позитивна правильна історія і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв’язки з Україною та реалізуватися передусім в Україні у навчанні".

Деталі: "Українська правда" звернулася за коментарями щодо пропозиції до Офісу президента та уряду.

Зеленськийкордон
