Зеленский поручил упростить пересечение границы для молодых украинцев до 22 лет

Александр ШумилинВторник, 12 августа 2025, 16:48
Зеленский поручил упростить пересечение границы для молодых украинцев до 22 лет
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский поручил правительству проработать возможность упростить пересечение границы для украинцев до 22 лет.

Источник: выступление Зеленского во время встречи с участниками Украинского молодежного форума, видео которого приводит телеканал "Мы-Украина"

Прямая речь: "Я поручил правительству совместно с военным командованием проработать возможность упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев. В настоящее время на границе действует ограничение в 18 лет. Я предлагаю повысить уровень до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении.

Я считаю, что это позитивная правильная история и поможет многим молодым украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться прежде всего в Украине в обучении".

Детали: "Украинская правда" обратилась за комментариями по поводу предложения к Офису президента и правительству.

Зеленскийграница
