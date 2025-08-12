Дрони СБУ знову уразили логістичний хаб із "Шахедами" в Татарстані
У вівторок 12 серпня далекобійні дрони Центру спецоперацій "А" СБУ здійснили повторне ураження логістичного хабу в Татарстані, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них.
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: Склад знаходиться у російському населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, на відстані 1300 кілометрів від України.
Зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу, у приміщеннях якого зафіксовано осередки займання.
Безпілотники СБУ повторно атакували термінал зберігання «Шахедів» у Татарстані...— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 12, 2025
відео з російських пабліків pic.twitter.com/pPCqI8vwyq
Дослівно: "СБУ продовжує низку спецоперацій з уражень ворожих об’єктів у глибокому тилу РФ. Повторна атака на цей об’єкт ВПК має на меті зменшити спроможності ворога для "шахедного" терору України. Операції на підприємствах, які забезпечують озброєнням російську воєнну машину, триватимуть і надалі".
Що передувало: Далекобійні безпілотники СБУ атакували цей військовий об’єкт РФ 9 серпня цього року.