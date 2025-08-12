Все разделы
Дроны СБУ снова поразили логистический хаб с "Шахедами" в Татарстане

Валентина РоманенкоВторник, 12 августа 2025, 17:57
Дроны СБУ снова поразили логистический хаб с Шахедами в Татарстане
"Шахеды". иллюстрация "Армія Inform"

Во вторник 12 августа дальнобойные дроны Центра спецопераций "А" СБУ нанесли повторный удар по логистическому хабу в Татарстане, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие к ним.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Склад находится в российском населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан, на расстоянии 1300 километров от Украины.

Снятые местными жителями видео подтверждают поражение хаба, в помещениях которого зафиксированы очаги возгорания.

Дословно: "СБУ продолжает серию спецопераций по поражению вражеских объектов в глубоком тылу РФ. Повторная атака на этот объект ВПК имеет целью уменьшить возможности врага для "шахедного" террора Украины. Операции на предприятиях, обеспечивающих вооружением российскую военную машину, будут продолжаться и в дальнейшем".

Что предшествовало: Дальнобойные беспилотники СБУ атаковали этот военный объект РФ 9 августа этого года.

