Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський і Ердоган обговорили питання зустрічі лідерів РФ та України

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоВівторок, 12 серпня 2025, 18:36
Зеленський і Ердоган обговорили питання зустрічі лідерів РФ та України
Зеленський. фото Офісу президента

Президенти України та Туреччини – Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган – провели телефонну розмову, під час якої турецький лідер заявив, що його країна готова провести саміт на рівні очільників Росії та України.

Джерело: Зеленський та пресслужба адміністрації президента Туреччини у соцмережі X, цитує "Європейська правда"

Деталі: Глава української держави розповів, що під час розмови вони обговорили чинну дипломатичну ситуацію та можливості, які вона відкриває зараз.

Реклама:

"Президент Ердоган чітко заявив, що будь-які перемовини без України не принесуть сталого миру. Однаково розуміємо всі ризики та загрози", – зазначив він.

Зеленський вказав, що Україна готова "до будь-яких форматів зустрічі заради того, щоб припинити вбивства та закінчити війну".

"Президент Ердоган підтвердив готовність своєї країни організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини. Також говорили про заходи на найвищому рівні, які Україна готує під час Генасамблеї ООН. Спільно працюємо над участю Туреччини", – додав український лідер.

РЕКЛАМА:

Як заявили в адміністрації президента Туреччини, Ердоган провів телефонну розмову із Зеленським "на прохання української сторони". Під час розмови вони обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Україною, а також регіональні та глобальні питання.

Ердоган заявив, що вони вважають прогрес у прямих переговорах між Україною та Росією в Стамбулі цінним, а також висловили сподівання, що в наступних раундах на шляху до тривалого миру будуть досягнуті значущі результати щодо припинення вогню.

"Наш президент заявив, що Туреччина готова провести саміт на рівні керівників держав і вважає, що створення робочих груп у військовій, гуманітарній та політичній сферах створить передумови для проведення саміту", – зазначили в адміністрації Ердогана.

Також турецький президент під час розмови наголосив, що його країна продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

Передісторія:

  • 23 липня відбулася зустріч української та російської делегацій щодо "мирного врегулювання" повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
  • 15 серпня американський президент Дональд Трамп планує зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці.
  • На тлі цього очільники 26 держав-членів Європейського Союзу затвердили спільну заяву на підтримку України, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не поставив підпис під документом.
  • Орбан заявив, що не підтримав спільну заяву Європейської ради, оскільки давати вказівки з "лави запасних" недоречно.

Читайте також: Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.

ЗеленськийЕрдоганпереговориПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ДоповненоВ Болгарії проходять обшуки за запитом НАБУ в справі про корупційну купівлю зброї
"Київстар" розпочинає тестування супутникового зв'язку Starlink
Зеленський доручив спростити перетин кордону для молодих українців до 22 років
ОСУВ "Дніпро" про мапи з "проривом росіян на Донбасі": пробралась мала група кількістю 5-10 осіб
футболДругий найдорожчий українець в історії: Забарний перейшов у французький ПСЖ
фотоВ Угорщині розгорівся скандал через дачу Орбана та парк із зебрами "як у Януковича"
Усі новини...
Зеленський
Зеленський про майбутню зустріч Путіна і Трампа: "Нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть"
Зеленський доручив спростити перетин кордону для молодих українців до 22 років
РФ переміщує війська, щоб розпочати нові наступальні операції – Зеленський
Останні новини
20:01
Суд у Нідерландах арештував активи "дочки" "Газпрому"
20:00
Кіноакадемія засудила вчинки актора Костянтина Темляка
19:53
Оцінка німцями роботи Мерца на посаді впала до мінімуму з травня
19:51
футболКваліфікація Ліги чемпіонів: "Пафос" – "Динамо". ОНЛАЙН
19:47
З окупації повернули маму з чотирма дітьми
19:42
Мільйонний хабар за перемогу в конкурсі на будівництво житла для військових: у Києві викрито схему
19:31
На Тернопільщині намагаються відсторонити від роботи лікарів, пацієнти яких осліпли після ін’єкцій
19:25
"Київстар" виходить на Nasdaq: угоду злиття затвердили акціонери SPAC
19:25
Європа виділила більше грошей на допомогу Україні, ніж США – дослідження
19:10
ДоповненоВ Болгарії проходять обшуки за запитом НАБУ в справі про корупційну купівлю зброї
Усі новини...
Реклама:
Реклама: