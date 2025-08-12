Зеленський і Ердоган обговорили питання зустрічі лідерів РФ та України

Президенти України та Туреччини – Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган – провели телефонну розмову, під час якої турецький лідер заявив, що його країна готова провести саміт на рівні очільників Росії та України.

Джерело: Зеленський та пресслужба адміністрації президента Туреччини у соцмережі X, цитує "Європейська правда"

Деталі: Глава української держави розповів, що під час розмови вони обговорили чинну дипломатичну ситуацію та можливості, які вона відкриває зараз.

"Президент Ердоган чітко заявив, що будь-які перемовини без України не принесуть сталого миру. Однаково розуміємо всі ризики та загрози", – зазначив він.

Зеленський вказав, що Україна готова "до будь-яких форматів зустрічі заради того, щоб припинити вбивства та закінчити війну".

"Президент Ердоган підтвердив готовність своєї країни організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини. Також говорили про заходи на найвищому рівні, які Україна готує під час Генасамблеї ООН. Спільно працюємо над участю Туреччини", – додав український лідер.

Як заявили в адміністрації президента Туреччини, Ердоган провів телефонну розмову із Зеленським "на прохання української сторони". Під час розмови вони обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Україною, а також регіональні та глобальні питання.

Ердоган заявив, що вони вважають прогрес у прямих переговорах між Україною та Росією в Стамбулі цінним, а також висловили сподівання, що в наступних раундах на шляху до тривалого миру будуть досягнуті значущі результати щодо припинення вогню.

"Наш президент заявив, що Туреччина готова провести саміт на рівні керівників держав і вважає, що створення робочих груп у військовій, гуманітарній та політичній сферах створить передумови для проведення саміту", – зазначили в адміністрації Ердогана.

Також турецький президент під час розмови наголосив, що його країна продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

Передісторія:

23 липня відбулася зустріч української та російської делегацій щодо "мирного врегулювання" повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

15 серпня американський президент Дональд Трамп планує зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці.

На тлі цього очільники 26 держав-членів Європейського Союзу затвердили спільну заяву на підтримку України, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не поставив підпис під документом.

Орбан заявив, що не підтримав спільну заяву Європейської ради, оскільки давати вказівки з "лави запасних" недоречно.

