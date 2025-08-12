Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский и Эрдоган обсудили вопросы встречи лидеров РФ и Украины

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоВторник, 12 августа 2025, 18:36
Зеленский и Эрдоган обсудили вопросы встречи лидеров РФ и Украины
Зеленский. Фото Офиса президента

Президенты Украины и Турции – Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган – провели телефонный разговор, в ходе которого турецкий лидер заявил, что его страна готова провести саммит на уровне глав России и Украины.

Источник: Зеленский и пресс-служба администрации президента Турции в соцсети X, цитирует "Европейская правда"

Детали: Глава украинского государства рассказал, что во время разговора они обсудили действующую дипломатическую ситуацию и открываемые ею возможности.

Реклама:

"Президент Эрдоган четко заявил, что любые переговоры без Украины не принесут постоянный мир. Все равно понимаем все риски и угрозы", - отметил он.

Зеленский отметил, что Украина готова "к любым форматам встречи ради того, чтобы прекратить убийства и закончить войну".

"Президент Эрдоган подтвердил готовность своей страны организовать саммит лидеров Украины, США, России и Турции. Также говорили о мерах на самом высоком уровне, которые Украина готовит во время Генассамблеи ООН. Совместно работаем над участием Турции", – добавил украинский лидер.

РЕКЛАМА:

Как заявили в администрации президента Турции, Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским "по просьбе украинской стороны". В ходе беседы они обсудили двусторонние отношения между Турцией и Украиной, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган заявил, что они считают прогресс в прямых переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле ценным, а также выразили надежду, что в следующих раундах по пути к длительному миру будут достигнуты значимые результаты по прекращению огня.

"Наш президент заявил, что Турция готова провести саммит на уровне глав государств и считает, что создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической сферах создаст предпосылки для проведения саммита", – отметили в администрации Эрдогана.

Также турецкий президент во время разговора отметил, что его страна продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

ЗеленскийЭрдоганпереговорыПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ДополненоВ Софии и по всей Болгарии проходят обыски по запросу НАБУ в деле о коррупционной покупке оружия
Зеленский поручил упростить пересечение границы для молодых украинцев до 22 лет
ОСУВ "Днипро" о картах с "прорывом россиян на Донбассе": пробралась небольшая группа из 5-10 человек
футболВторой самый дорогой украинец в истории: Забарный стал игроком французского ПСЖ
фото
Россияне ночью нанесли удар по учебному подразделению Сухопутных войск: 1 погибший и 23 пострадавших
Все новости...
Зеленский
Зеленский о предстоящей встрече Путина и Трампа: "Ничего об Украине без нас они принять не могут"
Зеленский поручил упростить пересечение границы для молодых украинцев до 22 лет
РФ перемещает войска, чтобы начать новые наступательные операции – Зеленский
Последние новости
19:10
ДополненоВ Софии и по всей Болгарии проходят обыски по запросу НАБУ в деле о коррупционной покупке оружия
18:57
фотоНа пляж в Болгарии вынесло беспилотник, похожий на российский "Орлан"
18:46
Российские войска атаковали Никопольский район в Днепропетровской области: пострадала женщина
18:39
Оборонная промышленность и торговля обеспечили 34% бюджетных поступлений
18:36
Зеленский и Эрдоган обсудили вопросы встречи лидеров РФ и Украины
18:16
Евроассоциация хочет заблокировать увеличение беспошлинного импорта меда из Украины
18:14
Била и показывала средний палец: в Ирпене женщина издевалась над портретами погибших военных
17:57
видеоДроны СБУ снова поразили логистический хаб с "Шахедами" в Татарстане
17:56
Нацбанк показал курс доллара и евро на среду 13 августа
17:55
футболЗабарному не понравится: россиянин Сафонов отказался покидать ПСЖ
Все новости...
Реклама:
Реклама: