Зеленский и Эрдоган обсудили вопросы встречи лидеров РФ и Украины

Президенты Украины и Турции – Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган – провели телефонный разговор, в ходе которого турецкий лидер заявил, что его страна готова провести саммит на уровне глав России и Украины.

Источник: Зеленский и пресс-служба администрации президента Турции в соцсети X, цитирует "Европейская правда"

Детали: Глава украинского государства рассказал, что во время разговора они обсудили действующую дипломатическую ситуацию и открываемые ею возможности.

Реклама:

"Президент Эрдоган четко заявил, что любые переговоры без Украины не принесут постоянный мир. Все равно понимаем все риски и угрозы", - отметил он.

Зеленский отметил, что Украина готова "к любым форматам встречи ради того, чтобы прекратить убийства и закончить войну".

"Президент Эрдоган подтвердил готовность своей страны организовать саммит лидеров Украины, США, России и Турции. Также говорили о мерах на самом высоком уровне, которые Украина готовит во время Генассамблеи ООН. Совместно работаем над участием Турции", – добавил украинский лидер.

РЕКЛАМА:

Как заявили в администрации президента Турции, Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским "по просьбе украинской стороны". В ходе беседы они обсудили двусторонние отношения между Турцией и Украиной, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган заявил, что они считают прогресс в прямых переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле ценным, а также выразили надежду, что в следующих раундах по пути к длительному миру будут достигнуты значимые результаты по прекращению огня.

"Наш президент заявил, что Турция готова провести саммит на уровне глав государств и считает, что создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической сферах создаст предпосылки для проведения саммита", – отметили в администрации Эрдогана.

Также турецкий президент во время разговора отметил, что его страна продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.