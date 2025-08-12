Російські війська атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині: постраждала жінка

Російська армія 12 серпня атакувала Нікопольський район на Дніпропетровщині артилерією та FPV-дронами. Унаслідок цього постраждала жінка.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Під ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади.

Реклама:

Постраждала 65-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно".

Деталі: Також в районі зруйнована господарська споруда. Побиті 4 приватні будинки, ще три – зайнялися. Вогонь рятувальники вгамували. Понівечені фермерське господарство, автобус і авто.