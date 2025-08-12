Российские войска атаковали Никопольский район в Днепропетровской области: пострадала женщина

12 августа российская армия атаковала Никопольский район в Днепропетровской области артиллерией и FPV-дронами. В результате пострадала женщина.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Прямая речь: "Под ударом были райцентр, Марганецкая, Мировская, Червоногригоровская, Покровская громады.

Пострадала 65-летняя женщина. Будет лечиться амбулаторно".

Детали: Также в районе разрушено хозяйственное сооружение. Разбиты 4 частных дома, еще три – загорелись. Огонь спасатели потушили. Разрушены фермерское хозяйство, автобус и автомобиль.