З окупації повернули маму з чотирма дітьми

Тетяна ОлійникВівторок, 12 серпня 2025, 19:47
Фото - Bring Kids Back UA

В Україну з тимчасово окупованої території вдалось повернути мати з чотирма дітьми – 15, 12, 8 років та півтора року.

Джерело: ініціатива України Bring Kids Back UA

Дослівно: "Родина звернулася по допомогу ще в лютому, але через складнощі з оформленням документів для немовляти підготовка безпечного шляху тривала кілька місяців.

Увесь цей час вони жили під постійним тиском окупантів: до їхнього будинку приходили озброєні російські військові, вимагали віддати дітей у російську школу та допитували, чому вони не навчаються за російською програмою. Попри це, мама змогла організувати для двох старших дітей навчання онлайн за українською програмою".

Деталі: Як повідомляють у проєкті, після виїзду з окупації діти вперше за понад три роки зустрілися зі своїм батьком. Зараз родина вже у безпеці, забезпечена житлом, отримує медичну та психологічну допомогу, а також допомогу в оформленні документів.

дітиокупація
діти
