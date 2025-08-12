Все разделы
Из оккупации вернули маму с четырьмя детьми

Татьяна ОлейникВторник, 12 августа 2025, 19:47
Фото - Bring Kids Back UA

В Украину с временно оккупированной территории удалось вернуть мать с четырьмя детьми – 15, 12, 8 лет и полтора года.

Источник: инициатива Украины Bring Kids Back UA

Дословно: "Семья обратилась за помощью еще в феврале, но из-за сложностей с оформлением документов для младенца подготовка безопасного пути длилась несколько месяцев.

Все это время они жили под постоянным давлением оккупантов: в их дом приходили вооруженные российские военные, требовали отдать детей в российскую школу и допрашивали, почему они не учатся по российской программе. Несмотря на это, мама смогла организовать для двух старших детей обучение онлайн по украинской программе".

Детали: Как сообщают в проекте, после выезда из оккупации дети впервые за более чем три года встретились со своим отцом. Сейчас семья уже в безопасности, обеспечена жильем, получает медицинскую и психологическую помощь, а также помощь в оформлении документов.

детиоккупация
дети
В Украину вернули дочь погибшего бойца, которую оккупанты хотели отправить в российский интернат
ChatGPT дает подросткам опасные советы о наркотиках, диетах и самоубийствах – исследование
Детский паллиатив – это когда жизнь станет больше
